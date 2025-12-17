Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Erregung öffentlichen Ärgernisses - Bundespolizei sucht unbekannte Geschädigte

Stuttgart (ots)

Zu einer Erregung öffentlichen Ärgernisses durch einen 39 Jahre alten Mann ist es am Dienstagmittag (16.12.2025) in einem Zug in Richtung Stuttgart gekommen.

Einer noch unbekannten Geschädigten zufolge soll der 39-Jährige gegen 14:15 Uhr während der Fahrt an seinem Glied manipuliert haben. Beim Halt des Zuges in Stuttgart sprach die Frau einen Mitarbeitenden der Deutschen Bahn an, der wiederum eine in der Nähe befindliche Streife der Bundespolizei hinzuzog. Während die Bundespolizisten den 39-jährigen Tatverdächtigen mit russischer Staatsangehörigkeit noch vor Ort antrafen, entfernte sich die geschädigte Frau in unbekannte Richtung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 39-Jährige seinen Weg fortsetzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses wurde eingeleitet.

Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können. Insbesondere die unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell