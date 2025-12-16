PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann mit Glasflasche geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Rottenburg am Neckar (ots)

Zu einem Fall der gefährlichen Körperverletzung kam es am Montagabend (15.12.2025) am Bahnhof Rottenburg am Neckar.

Bisherigen Informationen zufolge hielt sich der 37-jährige Geschädigte gegen 19:35 Uhr am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Rottenburg am Neckar auf. Dort geriet er offenbar in eine körperliche Auseinandersetzung mit fünf bislang unbekannten Tatverdächtigen. Einer der Unbekannten soll den ukrainischen Staatsangehörigen hierbei mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt durch den Schlag Verletzungen im Gesichtsbereich und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Tatverdächtigen flüchteten noch vor dem Eintreffen der informierten Streifen der Bundes- und Landespolizei vom Tatort.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 12:42

    BPOLI S: Reisende von Unbekanntem sexuell belästigt

    Stuttgart (ots) - Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am späten Freitagabend (12.12.2025) am Bahnhof in Feuerbach gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 26 Jahre alte Reisende gegen 23:40 Uhr auf einer Wartebank am Bahnsteig 2, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde. Hierbei soll der Tatverdächtige die 26-jährige französische Staatsangehörige ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 12:40

    BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Zuffenhausen - Bundespolizei sucht Zeugen

    Stuttgart (ots) - Zu einer Bedrohung sowie einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Samstagabend (13.12.2025) gegen 21:15 Uhr am Bahnhof in Zuffenhausen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge bedrohte ein 23 Jahre alter Mann zunächst aus bislang unbekannten Gründen zwei jugendliche italienische Staatsangehörige im Alter von 14 und 15 Jahren. Im weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren