Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann mit Glasflasche geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Rottenburg am Neckar (ots)

Zu einem Fall der gefährlichen Körperverletzung kam es am Montagabend (15.12.2025) am Bahnhof Rottenburg am Neckar.

Bisherigen Informationen zufolge hielt sich der 37-jährige Geschädigte gegen 19:35 Uhr am Bahnsteig 1 des Bahnhofs Rottenburg am Neckar auf. Dort geriet er offenbar in eine körperliche Auseinandersetzung mit fünf bislang unbekannten Tatverdächtigen. Einer der Unbekannten soll den ukrainischen Staatsangehörigen hierbei mit einer Glasflasche ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt durch den Schlag Verletzungen im Gesichtsbereich und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Tatverdächtigen flüchteten noch vor dem Eintreffen der informierten Streifen der Bundes- und Landespolizei vom Tatort.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell