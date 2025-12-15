PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen auf der Eggeberger Straße

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Donnerstagabend (11.12., 22.20 Uhr) kam ein 25-jähriger Fahrer eines E-Scooters auf der Eggeberger Straße zu Sturz und wurde leicht verletzt. Den eingesetzten Beamten schilderte der Mann aus Halle, dass ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegenkam, der in Richtung Theenhausener Straße fuhr. Um eine drohende Kollision zu vermeiden, wich der E-Scooter-Fahrer aus und führte eine Notbremsung durch. Hierbei stürzte der 25-Jährige, ohne dass es zum Kontakt mit dem Auto kam. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unvermindert fort.

Eine Beschreibung des Fahrers sowie des Autos konnte bisher nicht erfolgen.

Der eingesetzte Rettungsdienst behandelte den 25-Jährigen ambulant vor Ort.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen oder kann Hinweise auf den unbekannten Fahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

