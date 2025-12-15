PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Behörden kontrollieren Restaurants, Bars und Kioske im Stadtgebiet Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (12.12.) kontrollierten zuständige Behörden in einem kooperativen Einsatz erneut Restaurants, Bars und Kioske im Stadtgebiet Gütersloh. Beteiligt waren neben der Kreispolizeibehörde Gütersloh das Hauptzollamt Bielefeld, die Lebensmittelüberwachung des Kreises Gütersloh sowie auch das Ordnungsamt der Stadt Gütersloh.

Zwischen 18.30 Uhr und 01.00 Uhr suchten die Kontrolleure elf Lokalitäten auf. Dabei fielen zwei Restaurants wegen einer mangelhaft hygienischen Grundordnung auf. Bei der Überprüfung dreier Kioske im Stadtgebiet stellten die Kräfte in einem Kiosk illegale und nicht verzollte Tabakwaren und E-Zigaretten fest. Ein dementsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. An den nächsten Stationen erhärtete sich sowohl in einer Shisha-Bar, als auch kurz darauf in einem Kulturverein der Verdacht des illegalen Glücksspiels. Zudem beschlagnahmten die Kontrolleure in dem Kulturverein zwei illegale Spielautomaten. Auch hierzu leiteten die Einsatzkräfte Verfahren ein.

Erneut stellten die Behörden bei den gemeinsamen Überprüfungen von Restaurants, Bars und Kiosken Verstöße fest. Die kooperativen Kontrollen werden auch zukünftig in unregelmäßigen Abständen im Rahmen des polizeilichen Präsenzkonzepts "Sicherheit im Kreis" fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh

