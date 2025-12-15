Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnhausbrand am Westernfeld

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Sonntagabend (14.12., 19.30 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand am Westernfeld informiert. Das Feuer brach nach derzeitigem Stand im Erdgeschoss des Einfamilienhauses aus.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand. Personen wurden nicht verletzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Kripo Gütersloh hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Angaben zu der Brandursache können derzeit nicht gemacht werden.

