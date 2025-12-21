PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizeieinsatz am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Am Samstagabend (20.12.2025) kam es am Hauptbahnhof Stuttgart zu einem Einsatz der Bundespolizei. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste der Bahnhof zeitweise komplett geräumt und der Zugverkehr eingestellt werden.

Gegen 19:30 Uhr wurde der Bundespolizeiinspektion Stuttgart ein verdächtiges Gepäckstück am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart gemeldet. Aufgrund des Erscheinungsbildes wurde zunächst der Nahbereich um das Gepäckstück abgesperrt und Fachkräfte der Bundespolizei hinzugezogen. Im Rahmen der weiteren Einsatzmaßnahmen musste der Zugverkehr am Hauptbahnhof Stuttgart um 20:12 Uhr eingestellt werden. Auch wurden der Querbahnsteig sowie sämtliche Bahnsteige geräumt. Aufgrund der Lage und der Beschaffenheit des Gegenstandes dauerte dessen Begutachtung bis 23:30 Uhr an.

Durch Fachkräfte der Bundespolizei konnte der Inhalt des Gepäckstücks als nicht alltäglicher, jedoch ungefährlicher Gegenstand eingestuft werden. Für Reisende bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

