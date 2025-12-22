Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (21.12.2025) wurde ein 24-Jähriger am Hauptbahnhof Stuttgart angegriffen und verletzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge lief der geschädigte deutsche Staatsangehörige gegen 05:45 Uhr im Personentunnel in Richtung Querbahnsteig. Hierbei soll er mit drei bislang unbekannten Personen in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Die Unbekannten sollen zuvor offenbar eine Frau verbal belästigt haben. Im weiteren Verlauf sollen die Tatverdächtigen den 24-Jährigen zu Boden gebracht und mehrfach auf ihn eingetreten haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der deutsche Staatsangehörige wurde durch die Tat leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

