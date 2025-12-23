Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter schlägt Reisenden

Heilbronn (ots)

Am Montagabend (22.12.2025) wurde ein 32-Jähriger am Hauptbahnhof Heilbronn von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen geschlagen.

Bisherigen Informationen zufolge hielt sich der geschädigte irakische Staatsangehörige gegen 21:00 Uhr am Hauptbahnhof Heilbronn auf. Dort wurde er offenbar von einem bislang unbekannten tatverdächtigen Mann zunächst verbal angegangen. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte dem 32-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen. Nach der Tat stiegen offenbar alle Beteiligten in eine Regionalbahn in Richtung Öhringen ein.

Der Geschädigte beschrieb den Tatverdächtigen als etwa 28 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Er soll von kräftiger Statur gewesen sein und mutmaßlich einen Dreitagebart sowie schwarzes Haupthaar gehabt haben. Zur Tatzeit soll der Mann eine weiße Jacke getragen haben.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail an: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell