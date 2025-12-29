Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionist zwischen Stuttgart und Plochingen

Plochingen (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung kam es in der Nacht von Dienstag (23.12.2025) auf Mittwoch in einem Regionalzug zwischen Stuttgart und Plochingen.

Bisherigen Informationen zufolge nutzte die 22-jährige Geschädigte gegen 23:20 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart einen Metropolexpress in Richtung Tübingen. Im Zug soll der Tatverdächtige gegenüber der Frau Platz genommen und anschließend an seinem entblößten Glied manipuliert haben. Die deutsche Staatsangehörige informierte daraufhin das Zugpersonal über den Sachverhalt. Bis zum Eintreffen der informierten Streifen der Bundes- und Landespolizei blieb der Zug außerplanmäßig am Bahnhof Plochingen stehen. Dort konnte der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung gegen den 32-Jährigen.

