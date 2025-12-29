PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Handel mit Cannabis

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (27.12.2025) versuchte ein 22-jähriger Mann Drogen an Passanten in der Maximilianstraße zu verkaufen.

Gegen 23.45 Uhr bot der Mann Fußgängern nach derzeitigen Erkenntnissen Cannabis an. Die Passanten lehnten ab und verständigten die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen identifizierten die Einsatzkräfte den 22-Jährige als Tatverdächtigen. Die Beamten kontrollierten den Mann im Nahbereich und brachten ihn auf eine Polizeidienststelle. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten Cannabis bei dem 22-Jährigen. Dieses stellten die Beamten sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Handels mit Cannabis gegen den Mann. Die Polizei bittet Zeugen, die ebenfalls ähnliche Feststellungen gemacht haben oder angesprochen wurden, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Der 22-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 12:29

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch in Kiosk

    Augsburg (ots) - Hochzoll - In der Nacht auf Donnerstag (25.12.2025) kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Friedberger Straße. Gegen 03.45 Uhr verschafften sich mindestens mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu dem Kiosk. Die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 12:24

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (24.12.2025), 12.00 Uhr, bis Sonntag (28.12.2025), 10.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Dacia in der Rauwolffstraße. Im oben genannten Zeitraum warf der Unbekannte das Beifahrerfenster des Dacia Lodgy offenbar mit einem Pflasterstein ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 12:23

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntagabend (28.12.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung an der Bushaltestelle "Hochschule" in der Rote-Torwall-Straße durch zwei bislang unbekannte Jugendliche. Gegen 20.30 Uhr rissen die zwei unbekannten Jugendlichen nach derzeitigen Erkenntnissen einen Mülleimer an der Bushaltestelle ab. Als ein Zeuge die Beiden zur Rede stellen wollte, flüchteten diese. Eine sofortige Fahndung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren