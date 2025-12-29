Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Handel mit Cannabis

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (27.12.2025) versuchte ein 22-jähriger Mann Drogen an Passanten in der Maximilianstraße zu verkaufen.

Gegen 23.45 Uhr bot der Mann Fußgängern nach derzeitigen Erkenntnissen Cannabis an. Die Passanten lehnten ab und verständigten die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen identifizierten die Einsatzkräfte den 22-Jährige als Tatverdächtigen. Die Beamten kontrollierten den Mann im Nahbereich und brachten ihn auf eine Polizeidienststelle. Bei der Durchsuchung fanden die Polizeibeamten Cannabis bei dem 22-Jährigen. Dieses stellten die Beamten sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Handels mit Cannabis gegen den Mann. Die Polizei bittet Zeugen, die ebenfalls ähnliche Feststellungen gemacht haben oder angesprochen wurden, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Der 22-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

