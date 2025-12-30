PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am gestrigen Montagabend (29.12.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Friedberger Straße Ecke Zugspitzstraße.

Gegen 20.30 Uhr bogen ein 52-jähriger Autofahrer und ein 82-jähriger Autofahrer von der Friedberger Straße nach links in die Zugspitzstraße ab. Im Kreuzungsbereich kam ihnen ein bislang unbekanntes Auto entgegen, das von Friedberg kommend stadteinwärts fuhr. Dadurch musste der 52-Jährige stark abbremsen. Der 82-Jährige kollidierte daraufhin mit dem Auto des 52-Jährigen.

Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang Unbekannten und dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 14:37

    POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei Augsburg

    Augsburg (ots) - Autobahn A8 /Bundesstraße B2 /Bundesstraße B17 - Am Wochenende nach den Weihnachtsfeiertagen (27. bis 28.12.2025) führte die Verkehrspolizei Augsburg an mehreren Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durch. Von über 45.000 gemessenen Fahrzeugen waren über 730 deutlich zu schnell unterwegs. Diese müssen nun mit einem Verwarnungsgeld bzw. rund ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:39

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen

    Augsburg (ots) - Mering - Im Zeitraum von Mittwoch (24.12.2025), 10.00 Uhr, bis Freitag (26.12.2025), 14.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Reifersbrunner Straße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Inchenhofen - Im Zeitraum von Samstag (27.12.2025), 17.00 Uhr, bis Sonntag (28.10.2025), 00.00 Uhr, verschafften ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:37

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrugsversuch - falscher Polizeibeamter

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am Sonntag (28.11.2025) ereignete sich ein versuchter Betrug durch einen falschen Polizeibeamten. Ein 85-Jähriger bemerkte den Betrug und handelte richtig. Gegen 12.00 Uhr erhielt der Mann einen sogenannten Schockanruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer erzählte ihm, dass in der Nähe eine Tätergruppierung unterwegs sei, welche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren