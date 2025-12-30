Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am gestrigen Montagabend (29.12.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Friedberger Straße Ecke Zugspitzstraße.

Gegen 20.30 Uhr bogen ein 52-jähriger Autofahrer und ein 82-jähriger Autofahrer von der Friedberger Straße nach links in die Zugspitzstraße ab. Im Kreuzungsbereich kam ihnen ein bislang unbekanntes Auto entgegen, das von Friedberg kommend stadteinwärts fuhr. Dadurch musste der 52-Jährige stark abbremsen. Der 82-Jährige kollidierte daraufhin mit dem Auto des 52-Jährigen.

Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang Unbekannten und dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell