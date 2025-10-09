Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.10.2025

PI Leer/Emden (ots)

++Sexuelle Belästigung++

Emden - sexuelle Belästigung

Seit dem 10.09.2025 ist es im Stadtgebiet von Emden zu drei gemeldeten sexuellen Belästigungen zum Nachteil dreier Emderinnen gekommen. In allen drei Fällen wurden die weiblichen Opfer im Alter zwischen 20 und 36 von einer männlichen Person belästigt. Der erste Vorfall, der bei der Polizei Emden aktenkundig wurde, trug sich am 10.09.2025 gegen 17:00 Uhr zu, als eine Frau als Joggerin im Bereich Sielweg/Conrebbersweg in Richtung Sportplatz Rot-Weiß Emden unterwegs war. Eine derzeit noch unbekannte Person kam hinter ihr mit dem Fahrrad angefahren und fasste ihr beim Vorbeifahren an das Gesäß. Danach fuhr der Mann mit dem Fahrrad sofort weg. Ein zweiter gleichgelagerter Fall trug sich am 29.09.2025 gegen 19:50 Uhr zu. Hier war eine weitere junge Frau auf der Straße Harsweger Ziegelei in Richtung Sielweg unterwegs und wurde ebenfalls kurzzeitig von einer männlichen Person auf einem Fahrrad verfolgt. Dann schlug der Mann ihr auf das Gesäß und fuhr auch davon. Die dritte Tat ereignete sich am 01.10.2025 gegen 17:45 Uhr auf der Schwabenstraße. Hier lief eine männliche Person ein Fahrrad schiebend hinter einer dritten Frau her, als sie sich noch auf dem Wanderweg am Frisiaschloot befand. Dann fuhr er mit dem Fahrrad an der Frau vorbei und fasste ihr beim Vorbeifahren dann auch gezielt ans Gesäß und flüchtete. Die vorliegenden übereinstimmenden Beschreibungen sind wie folgt: - jüngere männliche Person - Alter von 20 bis höchstens 25 Jahre - dunkle Kapuzenjacke, bzw. Hoddie. In einem Fall hatte der Täter die Kapuze auch auf dem Kopf. - schlank - dunklerer Typ - normales Fahrrad - möglicherweise dunkles Hollandrad. Auf alle Fälle kein E-Bike

Bei der Tat am 01.10.2025 fiel dem Opfer ein mitgeführter Rucksack auf. Dieser war auffällig rot und hatte in der Mitte ein Logo, dass aussah wie ein Emblem des Fußballvereins Bayer Leverkusen. Wir bitten um Verständnis, dass wir den Opfern keine persönlichen Altersangaben zukommen lassen. Die Polizei Emden hat in diesen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Opfer, die ebenfalls derart sexuell belästigt wurden, sich bei der Polizei in Emden zu melden und Anzeige zu erstatten. Frauen, die sich unsicher sind, ob sie den Weg zur Polizei antreten möchten oder aus anderen Gründen nicht persönlich erscheinen können, haben die Möglichkeit die Anzeige auf der Online Wache der Polizei unter: https://portal.onlinewache.polizei.de/ zu erstatten. Ebenso bitte die Polizei Emden darum, dass Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, die Dienststelle kontaktieren

Polizei Emden 04921-8910

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell