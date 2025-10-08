Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 08.10.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Einbruchdiebstahl in Optikergeschäft++Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus++Diebstahl aus Pkw++Trunkenheit im Verkehr++Brand einer Gartenhütte++

Leer - Einbruchdiebstahl in Optikergeschäft

Im Zeitraum zwischen dem 06.10.2025, ca. 18 Uhr und dem 07.10.2025, ca. 08:45 Uhr, verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zu einem Augenoptikergeschäft in der Mühlenstraße. Es wurden u.a. eine große Anzahl Brillengestelle entwendet. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Uplengen - Versuchter Einbruch

Im Zeitraum zwischen dem 09.09.2025 und dem 07.10.2025, ca. 4 Uhr, versuchte bislang unbekannte Täterschaft, sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Poller" zu verschaffen. Dieses gelang jedoch nicht. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Diebstahl aus einem Pkw

Am 07.10.2025 kam es in der Zeit wischen 19:10 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem unverschlossenen Pkw. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete eine Geldbörse samt Bargeld aus einem blauen VW Golf eines 41-Jährigen, während dieser sein Fahrzeug reinigte. Die Tat ereignete sich auf dem Gelände der Score- SB- Station an der Frisiastraße. Anhand von vorliegendem Videomaterial konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Täter um eine männliche Person handelte, die einen Hund und einen Gehstock mit sich führte. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 07.10.2025 sollte gegen 18:45 Uhr eine Verkehrskontrolle eines zuvor gemeldeten Pkw durchgeführt werden, der aufgrund fehlender Kennzeichen aufgefallen war. Als die eingesetzten Beamten an den Pkw, der sich an der Nesserlander Straße befand herantraten, um diesen zu kontrollieren, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung und fuhr stadteinwärts. Daraufhin wurde die Verfolgung des Fahrzeugs aufgenommen. Der Fahrer des Skoda reagierte jedoch weder auf akustische noch auf optische Anhaltesignale. Nach einer kurzen Fahrt konnte das Fahrzeug mit Unterstützung einer weiteren Funkstreifenbesatzung wieder im Bereich der Nesserlander Straße zum Anhalten bewegt werden. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass sowohl der 53-jährige Fahrer als auch sein 36-jähriger Beifahrer deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Ein durchgeführter Alkotest beim Fahrer ergab einen Wert von 2,78 Promille. Weiterhin war das Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weener - Brand einer Gartenhütte

Am 07.10.2025 geriet gegen 19:30 Uhr eine Gartenhütte in der Hammrichstraße in Brand. Die Feuerwehr Weener war vor Ort und konnte den Brand löschen. Vermutlich handelte es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell