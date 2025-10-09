POL-LER: Berichtigung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.10.2025
PI Leer/Emden (ots)
Uplengen - Sachbeschädigung
Die Sachbeschädigung an dem frisch betonierten Radweg trug sich an der Uferstraße in Uplengen zu.
Wir bitten, das Versäumnis zu entschuldigen
