Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Berichtigung zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.10.2025

PI Leer/Emden (ots)

Uplengen - Sachbeschädigung

Die Sachbeschädigung an dem frisch betonierten Radweg trug sich an der Uferstraße in Uplengen zu.

Wir bitten, das Versäumnis zu entschuldigen

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell