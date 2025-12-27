Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bordcomputer geklaut - Zeugen gesucht

Hanau (ots)

Der Besitzer eines weißen Sprinters musste heute früh feststellen, dass Diebe eine Seitenscheibe seines Fahrzeugs ausgebaut hatten. Anschließend wurde der Bordcomputer aus dem Sprinter entfernt. Das Fahrzeug war in der Lamboystraße im Bereich der 60er Hausnummern geparkt.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen dem 2. Weihnachtstag gegen 12.00 Uhr bis heute gegen 02.45 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Offenbach am Main, 27.12.2025, Nicole Steffens, Polizeiführerin vom Dienst

