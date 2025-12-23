Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus

Bad Soden-Salmünster (ots)

(fg) Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem ein Unbekannter am Montag in einem Mehrfamilienhaus in der Pacificusstraße (20er-Hausnummern) zugange war. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Einbrecher über die Terrassentür der Parterrewohnung in das Hausinnere. Dort öffnete der Täter vereinzelt Schränke und durchsuchte diese. Anschließend verließ der Unbekannte die Wohnung und begab sich auf den Dachboden des Mehrfamilienhauses, ehe er flüchtete. Möglicherweise fühlt er sich gestört; eine Anwohnerin gab an, dass sie gegen 19.25 Uhr Geräusche und einen Schlag wahrgenommen habe. Die Kripo sucht daher Zeugen, die zu dieser Zeit verdächtige Personen in der Pacificusstraße gesehen haben. Entsprechende Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell