POL-OF: Zügige Festnahme: Körperliche Auseinandersetzung "Am Markt"; Unbekannter klaute Geldbörse aus Rucksack; Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen und mehr

Zügige Festnahme: Körperliche Auseinandersetzung "Am Markt"; Unbekannter klaute Geldbörse aus Rucksack; Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unbekannter klaute Geldbörse aus Rucksack - Hanau

(cb) Ein bislang unbekannter Dieb hat sich am Samstag an einem abgestellten Rucksack zu schaffen gemacht und aus diesem die Geldbörse gestohlen. Der Besitzer des Rucksacks saß zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr in einem Café auf dem Gelände eines Sportvereines im Philipp-August-Schleißner-Weg (einstellige Hausnummern) und hatte seinen Rucksack hinter sich abgestellt. Am Nachbartisch nahm ein junger Mann, er soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, Platz. Vermutlich nahm der 1,80 Meter große Mann, welcher einen Trainingsanzug anhatte, die Geldbörse in einem unbeobachteten Moment aus dem Rucksack und flüchtete. Im Anschluss, so die derzeitigen Ermittlungen, tätigte der Langfinger mehrere Geldabbuchungen in verschiedenen Geschäften und erbeutete dadurch einige hundert Euro. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120 entgegen.

2. Zügige Festnahme: Körperliche Auseinandersetzung "Am Markt" - Hanau

(fg) Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen drei Verdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren vorläufig fest; zuvor war es gegen 3.30 Uhr in der Straße "Am Markt" zu einer Auseinandersetzung mit einer 39-Jährigen und einem 39-Jährigen gekommen. Ein weiterer Beteiligter, der mit einer hellblauen Frauenhandtasche der 39-Jährigen davongerannt sein soll, wird weiterhin gesucht. Aufgezeichnete Sequenzen der angebrachten Videoschutzanlage wurden gesichert. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen die Verdächtigen und das deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Duo zufällig aufeinander. Verbale Streitigkeiten mündeten letztlich in der handfesten Auseinandersetzung. Die drei jungen Männer, die über die Salzstraße in Richtung Julius-Leber-Straße geflohen waren, konnten zeitnah angetroffen werden. Sie mussten mit zur Wache, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden. Die 39-Jährige erlitt leichte Schürfwunden an ihrer linken Hand. Der 39-Jährige zog sich eine Platzwunde im Kieferbereich zu. Eine Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung lehnten die Verletzten jedoch ab. Da auch das Duo die Hanauer angegangen haben soll, wurde eine Gegenanzeige gefertigt. Weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise auf den unbekannten Beteiligten haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

3. Renault Clio gestohlen: Zeugensuche! - Hanau

(fg) Autodiebe stahlen zwischen Montag (15. Dezember 2025) und Freitag (19. Dezember 2025) einen im Kurt-Schumacher-Platz (10er-Hausnummern) abgestellten Renault Clio mit HU-Kennzeichenschildern und der Ziffernfolge 1081. Der Wagen wurde von einem beschrankten Parkplatz eines dortigen Mehrfamilienhauses entwendet. Da es bislang keine Hinweise auf die Täter gibt, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

4. Zeugensuche nach Kennzeichendiebstahl - Nidderau

(fg) Im Ortsteil Windecken haben Unbekannte zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr und Samstagnachmittag, 14 Uhr, die Kennzeichenschilder von einem in der Ostheimer Straße abgestellten Toyota Auris entwendet. Durch das Abreißen der beiden Kennzeichen wurde die jeweilige Kennzeichenhalterung beschädigt; der entstandene Schaden beträgt rund 200 Euro. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation Langenselbold zu melden.

5. Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen - Freigericht

(fg) Im Freigerichter Ortsteil Neuses ist ein Unbekannter am Samstagabend in ein Einfamilienhaus in der Franz-Schilling-Straße (30er-Hausnummern) eingebrochen und nahm Schmuck sowie Bargeld mit. Der Einbruch dürfte sich ersten Erkenntnissen zufolge gegen 20.40 Uhr ereignet haben. Zeugen nahmen zu dieser Zeit Geräusche wahr; der Unbekannte sei, so die akustische Wahrnehmung, vom Balkon gesprungen und davongerannt. Zuvor hatte der Täter die Terrassentür aufgehebelt, die Tür geöffnet und anschließend das Innere durchsucht. Mit der Beute machte sich der Einbrecher davon. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

6. Vermisste ist wieder da - Birstein / Frankfurt am Main

(fg) Die seit dem 12. Dezember vermisste 18-Jährige ist wieder da. Die Vermisstensuche wird hiermit zurückgenommen.

Offenbach, 22.12.2025

