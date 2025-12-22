Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zigarettenautomat geöffnet: Wer hat etwas gesehen?; Spiegelgläser und Außenspiegel gestohlen; Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vermisster tot aufgefunden und identifiziert - Offenbach

(cb) Nach dem Fund einer Leiche Anfang November im Bereich Friedrichsdorf steht nunmehr die Identität des Leichnams fest. Es handelt sich um einen seit September vermissten 35-Jährigen aus Offenbach. Das haben zwischenzeitliche Ermittlungen und ein kürzlich erfolgter DNA-Abgleich ergeben. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

2. Polizei nahm 31-Jährigen vorläufig fest: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Offenbach

(fg) Er soll einen 31 Jahre alten Gast einer Bar in der Bleichstraße (20er-Hausnummern) am Freitagabend, gegen 23.40 Uhr, mit einem Holzschild geschlagen haben, weshalb die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zuvor sei es zum Streit mit mehreren Gästen in der Bar gekommen. Dieser verlagerte sich auf die Straße, ehe der Verdächtige mit dem Schild zugeschlagen haben soll. Der 31-jährige Gast aus Gießen sei daraufhin sogar kurzzeitig bewusstlos gewesen. Der Verdächtige sei zunächst geflüchtet, konnte jedoch zeitnah angetroffen und festgenommen werden. Er musste unter anderem eine Blutprobe abgeben. Der Gießener wurde medizinisch versorgt. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

3. Zigarettenautomat geöffnet: Wer hat etwas gesehen? - Offenbach

(fg) Unbekannte haben einen in der Ludwigstraße (einstellige Hausnummern) angebrachten Zigarettenautomaten geöffnet und sämtliche Tabakwaren daraus entwendet. Der Diebstahl wurde der Polizei am Freitagabend, gegen 21.15 Uhr, gemeldet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers zu melden.

4. Spiegelgläser und Außenspiegel gestohlen - Neu-Isenburg

(cb) Auf die Spiegelgläser oder die kompletten Autospiegel hatten es unbekannte Fahrzeugteile-Diebe am vergangenen Wochenende in Neu-Isenburg abgesehen; das Fachkommissariat, das sich mit derartigen Diebstählen beschäftigt, hat nun die Ermittlungen aufgenommen, sucht nach Zeugen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. Alle Taten ereigneten sich zwischen Freitagabend und Samstag.

So hatten es die Unbekannten auf die beiden Spiegel eines schwarzen Mercedes AMG abgesehen, der in der Goethestraße im Bereich der 90er-Hausnummern parkte. Die Täter montierten beide Außenspiegel ab, verursachten dadurch einen Sachschaden von rund 1.200 Euro und flüchteten anschließend. Nur wenige Hausnummern weiter, nämlich im Bereich der 100er-Hausnummern, bauten die Diebe, ebenfalls bei einem Mercedes, beide Seitenspiegel ab. Der hierbei entstandene Sachschaden wird mit etwa 200 Euro angegeben.

Auch bei einer schwarzen Mercedes E-Klasse, die in der Jahnstraße (20er-Hausnummern) parkte, hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von knappen 400 Euro, nachdem sie beide Seitenspiegel abmontiert hatten. Auf die Außenspiegelverkleidung sowie ein Spiegelglas eines grauen Daimlers, der ebenfalls in der Jahnstraße, diesmal im Bereich der einstelligen Hausnummern, parkte, hatten es die Fahrzeugteile-Diebe ebenfalls abgesehen. Hier wird der dadurch entstandene Sachschaden auf etwa 500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) entgegen.

5. Einbrecher erbeuteten Schmuck und Münzen - Heusenstamm

(cb) Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Anton-Herrmann-Straße (einstellige Hausnummern) erbeuteten die Täter Schmuck und Münzen im Wert von mehreren tausend Euro. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Ganoven über eine gewaltsam aufgehebelte Terrassentür Zutritt ins Haus. Im Inneren durchsuchten sie anschließend sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Tat ereignete sich am Freitag, zwischen 18.45 Uhr und 22.50 Uhr. Die Beamten des Einbruchskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

6. Scheiben von Kindertagesstätte beschädigt: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(fg) Auf rund 1.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag, 15 Uhr und Freitagmorgen, 10 Uhr, an zwei Scheiben (Außenverglasung) einer Kindertagesstätte verursacht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das verschlossene Hoftor überklettert und im weiteren Verlauf die Außenverglasung mit Steinen beschmissen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim.

7. Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand - Mühlheim am Main

(cb) Am Montag, kurz nach 10 Uhr, geriet die Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Lessingstraße (einstellige Hausnummern) vermutlich durch einen Adventskranz in Brand. Das Feuer beschädigte die Wohnung erheblich. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben alle Hausbewohner unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Die vom Brand betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

8. Fahrrad am Bahnhof gestohlen: Wer hat etwas gesehen? - Dreieich / Buchschlag

(fg) Nach einem Fahrraddiebstahl in der Buchschlager Allee (einstellige Hausnummern) am dortigen Bahnhof (Buchschlag) ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Der Eigentümer hatte sein graues Bike am Freitag, gegen 11 Uhr, mit einem Vorhängeschloss gesichert. Bei seiner Rückkehr, gegen 17 Uhr, war das "Bicycles EXT 500" nicht mehr da. Hinweisgeber, die den Aufbruch des Schlosses und die Mitnahme des Zweirads beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

9. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: Zeugen gesucht! - Dreieich

(fg) Er sei mit seinem Auto auf einen Passanten zugefahren und das unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und ohne Führerschein. Im weiteren Verlauf sei der 29-Jährige ausgestiegen und habe den jungen Mann zudem mit Pfefferspray angegriffen. Weshalb es zu der Auseinandersetzung kam, ist nun Teil der eingeleiteten Ermittlungen, die unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt werden. Der Sachverhalt ereignete sich am Freitagabend, zwischen 18.20 Uhr und 19.20 Uhr, in Sprendlingen im Kurt-Schumacher-Ring (70er-Hausnummern). Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

10. Grauer Ford angedotzt: Hinweise erbeten - Rödermark

(cb) Die Polizei in Dietzenbach sucht, nachdem ein bislang Unbekannter am Samstag einen grauen Ford angefahren hatte, Zeugen der Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Fahrzeugeigentümer seinen grauen Focus gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Odenwaldstraße (70er-Hausnummern) ab. Bei seiner Rückkehr, nur knappe 35 Minuten später, musste dieser feststellen, dass ein unbekannter Unfallverursacher seinen grauen Wagen, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am hinteren Radkasten beschädigte. Ohne sich um den dadurch entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher anschließend. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

11. Geldkassette und Portemonnaie aus Hofladen gestohlen: Zeugen gesucht! - Langen

(fg) Unbekannte hebelten in der Nacht zum Sonntag die Tür eines Hofladens in der Hügelstraße (30er-Hausnummern) auf und entwendeten aus einer als Kasse genutzten Schublade im dortigen Thekenbereich eine Geldkassette und ein Portemonnaie. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntagmorgen, 9.30 Uhr. Hinweise zum Einbruch bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

12. E-Roller gestohlen: Zeugen gesucht! - Langen

(fg) Zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstagmorgen, 1 Uhr, haben Unbekannte einen in der Robert-Bosch-Straße (40er-Hausnummern) am dortigen S-Bahnhof (Langen-Flugsicherung) gesicherten E-Scooter gestohlen. Um das Gefährt zu entwenden wurde das angebrachte Spiralschloss zerstört. Bei der Beute handelt es sich um einen E-Scooter des Herstellers Maginon. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

13. Fahrzeug landete in Baugrube: Fahrer und Beifahrer leicht verletzt - Langen

(cb) Beide Fahrzeuginsassen eines Opel Astra erlitten am Montagmorgen, nachdem der Wagen in einer Baugrube gelandet war, leichte Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 41 Jahre alte Opel-Fahrer vermutlich aufgrund Alkoholgenusses, gegen 5.30 Uhr, in der "Alte Römerstraße" (10er-Hausnummern) im dortigen Kurvenbereich die Kontrolle über seinen Wagen und landete in einer Baugrube. Diese befindet sich abseits der Straße in einer dortigen Baustelle. Der Opel landete in der Grube auf dem Fahrzeugdach; beide Insassen konnten den verunfallten Wagen selbst verlassen und den Rettungsdienst verständigen. Da der Fahrer zum Unfallzeitpunkt offenbar unter Alkoholeinfluss stand, musste ihm Blut abgenommen werden. Der Führerschein des Mannes aus Langen wurde sichergestellt. Die Beamten der Polizeistation Langen bitten Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 06103 9030-0 zu melden.

14. Zeugensuche nach Einbrüchen - Hainburg

(fg) Unbekannte sind am Samstag in der Daimlerstraße (einstellige Hausnummern) in Klein-Krotzenburg und in der Offenbacher Landstraße (120er-Hausnummern) in Hainstadt in jeweils eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. In beiden Fällen hebelten die Täter ein Fenster auf und kletterten ins Innere. Mit Schmuck und Bargeld machten sie sich anschließend davon. In Hainstadt fand der Einbruch zwischen 17 Uhr und 18.10 Uhr statt, in der Daimlerstraße zwischen 14.30 Uhr und 20 Uhr. Die Kriminalpolizei prüft nun einen Zusammenhang der beiden Taten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 22.12.2025, Pressestelle, Felix Geis

