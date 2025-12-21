PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen nach doppeltem Einbruch gesucht; Brand durch Wunderkerzen

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugen nach doppeltem Einbruch gesucht - Nidderau/ Heldenbergen

Über die Gärten schlichen Diebe am Samstag zwischen 15.00 und 20.00 Uhr, um an gleich zwei Nachbarhäuser in der Stifterstraße (10er Hausnummern) zu gelangen. Während sie bei einem Haus die Terrassentür aufhebelten, gelangten sie beim Nachbarhaus über ein Fenster bei der Terrasse hinein. Der Rollladen wurde hierzu hoch geschoben und mit einem Stock fixiert. Das Fenster konnte somit kurzerhand aufgehebelt werden. Die Einbrecher durchsuchten beide Häuser ausgiebig nach Beute. Die Höhe des Schadens liegt insgesamt bei ca. 700 Euro. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen der Tat oder der Flucht. Hinweise nimmt die Kripo unter der 06181 - 100 123 entgegen.

2. Brand durch Wunderkerzen - Maintal

Der unsachgemäße Umgang mit Wunderkerzen sorgte am Samstagabend, gegen 19.05 Uhr, wohl für den Brand eines Vordaches in der Otto-Hahn-Straße. Ein 16-jähriger Bewohner und seine 9-jährige Schwester entzündeten die Kleinstfeuerwerke im Hof eines Mehrfamilienhauses welches auch als Unterkunft der Stadt genutzt wird. Die sprühenden Funken waren den Entzündern vermutlich nicht geheuer und mindestens eine der Wunderkerzen landete auf einem Plastikdach und setze dieses unmittelbar in Brand. Bei dem Versuch einer 45-jährige Anwohnerin das Feuer zu löschen, atmete sie die Dämpfe ein und musste anschließend wegen einer möglichen Rauchvergiftung behandelt werden. Sie schaffte es zuvor eine weitere Ausbreitung zu verhindern, so dass niemand weiteres verletzt wurde. Der Sachschaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt. Durch die Kriminalpolizei wurden Ermittlungen übernommen, auch zur Frage einer Verletzung der Aufsichtspflicht. Hinweise nimmt die Kripo unter der 06181 - 100 123 entgegen.

Offenbach am Main, 21.12.2025, PHK Scheerbaum, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

