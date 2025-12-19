Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tödlicher Verkehrsunfall: Junger Motorradfahrer verstorben

Obertshausen (ots)

(lei) Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Freitagnachmittag in der Friedrich-Ebert-Straße gekommen. Dabei ist ein 18 Jahre alter Motorradfahrer verstorben.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der junge Mann gegen 15 Uhr in Richtung Lämmerspiel unterwegs, als er im Bereich der Arndtstraße ein vorausfahrendes Fahrschulauto überholte. Beim Überholvorgang soll der Kradfahrer aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren haben und gestürzt sein. Dabei zog er sich derart schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger notärztlicher Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort verstarb. Das Motorrad kam erst viele Meter weiter zum Liegen.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und Feststellung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt und zur Unfallstelle hinzugezogen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Yamaha sichergestellt. Ob und inwieweit eine auf der Fahrbahn festgestellte Ölspur unfallursächlich war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Friedrich-Ebert-Straße war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen zwischen der Bernardstraße und der Dresdener Straße vollgesperrt. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden (06104 6908-0). Die Ermittlungen dauern an.

