Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrzeugbrände in zwei Parkhäusern

Offenbach - Innenstadt (ots)

Am heutigen Samstagmorgen kam es zunächst gegen 5.15 Uhr zu einem Brand in einem am Marktplatz befindlichen Parkhaus, in dem ein VW Golf abgestellt war. Dank der schnellen Reaktion der Offenbacher Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Der VW Golf wurde jedoch erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Gegen 5.45 Uhr wurden durch ein weiteres Brandgeschehen fünf Pkw unterschiedlicher Hersteller in einem nahegelegenen Parkhaus in der Berliner Straße beschädigt. Erste Schätzungen zum Sachschaden belaufen sich auf circa 70.000 Euro.

In beiden Fällen waren die Gebäudeteile um den Brandort herum verrußt.

Zu den Brandursachen liegen derzeit noch keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen unter der Rufnummer 069 8098 1234 an die Kriminalpolizei Offenbach zu melden.

Offenbach am Main, 20.12.2025, Stefan Soldner, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

