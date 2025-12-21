Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Unbekannte schmierten Hakenkreuze und Schriftzüge auf die Wände einer Autobahnunterführung

Gelnhausen (ots)

(cb) Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen, nachdem mehrere Hakenkreuze und rassistische Schmierereien in einer Autobahnunterführung festgestellt worden. Ein Mitteiler informierte am Sonntagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, die Polizei über sechs Hakenkreuze und mehrere rassistische Schriftzüge, welche Unbekannte mit schwarzer Farbe an die Wände einer Unterführung der Autobahn 66 zwischen den Gelnhäuser Ortsteilen Höchst und Haitz gesprüht hatten. Auch auf Containern, welche sich in unmittelbarer Nähe befanden, wurde ein weiteres Hakenkreuz sowie ein rassistischer Textzug festgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 17 Uhr und Sonntag, 13.20 Uhr. Der dadurch entstandene Sachschaden wird mit etwa 200 Euro angegeben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) an die Ermittler.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell