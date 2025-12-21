PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Unbekannte schmierten Hakenkreuze und Schriftzüge auf die Wände einer Autobahnunterführung

Gelnhausen (ots)

(cb) Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen, nachdem mehrere Hakenkreuze und rassistische Schmierereien in einer Autobahnunterführung festgestellt worden. Ein Mitteiler informierte am Sonntagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, die Polizei über sechs Hakenkreuze und mehrere rassistische Schriftzüge, welche Unbekannte mit schwarzer Farbe an die Wände einer Unterführung der Autobahn 66 zwischen den Gelnhäuser Ortsteilen Höchst und Haitz gesprüht hatten. Auch auf Containern, welche sich in unmittelbarer Nähe befanden, wurde ein weiteres Hakenkreuz sowie ein rassistischer Textzug festgestellt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 17 Uhr und Sonntag, 13.20 Uhr. Der dadurch entstandene Sachschaden wird mit etwa 200 Euro angegeben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) an die Ermittler.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 09:55

    POL-OF: Zeugen nach doppeltem Einbruch gesucht; Brand durch Wunderkerzen

    Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Zeugen nach doppeltem Einbruch gesucht - Nidderau/ Heldenbergen Über die Gärten schlichen Diebe am Samstag zwischen 15.00 und 20.00 Uhr, um an gleich zwei Nachbarhäuser in der Stifterstraße (10er Hausnummern) zu gelangen. Während sie bei einem Haus die Terrassentür aufhebelten, gelangten sie beim Nachbarhaus über ein Fenster bei der ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 09:43

    POL-OF: Fahrzeugbrände in zwei Parkhäusern

    Offenbach - Innenstadt (ots) - Am heutigen Samstagmorgen kam es zunächst gegen 5.15 Uhr zu einem Brand in einem am Marktplatz befindlichen Parkhaus, in dem ein VW Golf abgestellt war. Dank der schnellen Reaktion der Offenbacher Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Der VW Golf wurde jedoch erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 20.000 Euro geschätzt. Gegen 5.45 Uhr wurden durch ein ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 17:55

    POL-OF: Tödlicher Verkehrsunfall: Junger Motorradfahrer verstorben

    Obertshausen (ots) - (lei) Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ist es am Freitagnachmittag in der Friedrich-Ebert-Straße gekommen. Dabei ist ein 18 Jahre alter Motorradfahrer verstorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der junge Mann gegen 15 Uhr in Richtung Lämmerspiel unterwegs, als er im Bereich der Arndtstraße ein vorausfahrendes Fahrschulauto überholte. Beim Überholvorgang soll der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren