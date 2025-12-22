Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei fahndet nach Räuber mit markantem Bart: drei Taten unter Vorhalten eines Messers

(cb) Nachdem es am Montagnachmittag zu drei Raubstraftaten gekommen war, geht die Kriminalpolizei derzeit von einem Zusammenhang aus und sucht den etwa 40 Jahre alten sowie 1,80 Meter großen Täter. Dieser war mit einer hellen Kapuzenjacke, einer dunklen Wollmütze und dunklen Schuhen bekleidet. Zudem hatte er einen dunklen Rucksack dabei und einen markten Bart.

Kurz nach 15 Uhr erbeutete der Unbekannte einige hundert Euro Bargeld aus der Kasse eines Lebensmittelgeschäftes in der Arthur-Zitscher-Straße (einstellige Hausnummern). Nach den derzeitigen Erkenntnissen begab sich der Täter in den Laden und forderte die Kassiererin unter Vorhalten eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Letztlich griff der Mann selbstständig in die Kasseneinlage, entnahm das darin enthaltene Geld und flüchtete.

Nur wenige Minuten später, gegen 15.20 Uhr, beabsichtigte offensichtlich derselbe Mann ebenfalls unter Vorhalten eines Messers in einem Lebensmittelgeschäft in der Bieberer Straße (einstellige Hausnummern) Bargeld zu entwenden. Die Kassiererin kam der Aufforderung jedoch nicht nach, weshalb der Täter ohne Beute in Richtung Geleitsstraße flüchtete.

Dort ereignete sich im Bereich der einstelligen Hausnummern die dritte Raubstraftat. Nach bisherigen Ermittlungen betrat der Täter das Lebensmittelgeschäft und wartete, bis ein Kunde bezahlte. Als sich die Kasse öffnete, habe der Räuber hineingegriffen. Hierbei habe er die Kassiererin in den Schwitzkasten genommen. Er entnahm rund 400 Euro und beabsichtigte zu fliehen. Es kam jedoch zum Gerangel mit teils unbekannten Zeugen. Schließlich gelang es dem Mann in Richtung Waldstraße zu flüchten.

Die Kriminalpolizei fahndet nach dem Täter und bittet Zeugen, welche Hinweise auf diesen geben können, sich bitte unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) zu melden.

