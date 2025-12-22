Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Räuber forderten Geld: Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen

Maintal (ots)

(cb) Nach einem Raub in einem Gebäude in der Bahnhofstraße (130er-Hausnummern) am frühen Montagmorgen, gegen 3 Uhr, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Vier Unbekannte sollen sich über eine Leiter Zutritt auf den Balkon des Wohn- und Geschäftshauses verschafft haben. Nachdem sie die Balkontür im ersten Obergeschoss eingeschlagen hatten, trafen sie auf zwei Hausbewohner, die sie daraufhin körperlich angingen. Sie sollen die beiden Personen fixiert und unter Vorhalt eines waffenähnlichen Gegenstandes zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Derzeit können noch keine Angaben zur genauen Höhe des Raubguts gemacht werden. Nachdem die Täter sämtliche Räumlichkeiten des Hauses durchsucht hatten, flüchteten sie. Kurz danach alarmierten die Bewohner die Polizei. Die vier Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

- zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß - dunkel maskiert und dunkel gekleidet - führten waffenähnliche Gegenstände mit sich - zudem führten sie einen dunklen Rucksack und einen schwarzen Beutel mit Aufschrift mit sich

Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell