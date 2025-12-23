Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Über 80 Geschenke sorgten für strahlende Augen bei Kindern und Jugendlichen des Theresien Kinder- und Jugendhilfezentrums

Offenbach (ots)

(mw) Große Freude kurz vor Weihnachten im Theresien Kinder- und Jugendhilfezentrum in Offenbach: Am heutigen Vormittag übergaben Mitarbeitende der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellvertretend für alle Bedienstete des Polizeipräsidiums Südosthessen im Rahmen einer weihnachtlichen Spendenaktion über 80 liebevoll verpackte Weihnachtsgeschenke sowie eine Geldspende in Höhe von rund 750 Euro an den Einrichtungsleiter Daniel Gänge.

Bedienstete des Polizeipräsidiums Südosthessen hatten die Geschenke aus privatem Engagement gesammelt und gespendet. Ziel der Aktion war es, den jungen Menschen in der Weihnachtszeit eine besondere Freude zu bereiten und zugleich ein Zeichen der Solidarität zu setzen.

In einem Austauschgespräch bedankte sich Gänge und erläuterte, dass die Geschenke und die Geldspende den rund 200 Kindern und Jugendlichen zugutekommen, die derzeit im Theresien Kinder- und Jugendhilfezentrum in Offenbach leben. "Wir sind da, wo Kinder, Jugendliche und Familien uns brauchen. In schwierigen Situationen geben wir ihnen in unseren Einrichtungen Raum und Zeit, zur Ruhe zu kommen und neue Perspektiven zu entwickeln. Unsere pädagogischen Fachkräfte sind für die Kinder und Jugendlichen verlässliche Bezugspersonen, begleiten sie auf ihrem individuellen Weg und eröffnen ihnen Zukunftsperspektiven", so der Einrichtungsleiter.

Die große Spendenbereitschaft innerhalb des Polizeipräsidiums Südosthessen unterstreicht das Engagement der Mitarbeitenden weit über den dienstlichen Alltag hinaus. Zugleich verdeutlicht die Aktion die Bedeutung gesellschaftlichen Engagements sowie einer guten Vernetzung zwischen Polizei und sozialen Einrichtungen.

Hinweis: Dieser Meldung wurde ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

Offenbach, 23.12.2025, Pressestelle, Christopher Leidner

