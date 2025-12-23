Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tachoinstrumente ausgebaut: Wer hat etwas gesehen?; Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen; Grill aus Gartenhütte entwendet; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Tachoinstrumente ausgebaut: Wer hat etwas gesehen? - Offenbach

(cb) Fahrzeugteilediebe entwendeten zwischen Samstagabend und Montagmorgen aus zwei Sprintern das jeweilige Tachokombiinstrument. Ein weißer Sprinter parkte am Fahrbahnrand der Straße "Auf der Rosenhöhe" (50er-Hausnummern) und ein weiterer Sprinter war in der Straße "Am Aussichtsturm" (20er-Hausnummern) abgestellt. Um an die Beute zu gelangen, brachen die Diebe die beiden Fahrzeuge auf. Im Inneren bauten sie dann das entsprechende Kombiinstrument sowie das Navi aus und flüchteten anschließend. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugen werden gebeten sich, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen - Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(fg) Schmuck und Bargeld nahmen Einbrecher mit, die am Montag in ein Einfamilienhaus in der Kapitän-Lehmann-Straße (20er-Hausnummern) in Zeppelinheim eingedrungen waren. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf, wobei auch die Glasscheibe beschädigt wurde. Anschließend kletterten sie durch dieses ins Innere und durchsuchten mehrere Räume. Mit der Beute machten sich die Täter im Anschluss über den zuvor genutzten Einstiegsweg davon. Der Einbruch in das Wohnhaus ereignete sich zwischen 15 Uhr und 19.40 Uhr. Die Kripo ist unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

3. Grill aus Gartenhütte gestohlen: Zeugensuche nach weiteren Taten - Heusenstamm

(fg) Unbekannte klauten zwischen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr und Sonntagnachmittag, 14 Uhr, einen Grill aus einer Gartenhütte in der Schloßstraße (50er-Hausnummern). Zuvor hatten sie das Türschloss aufgebrochen und anschließend das Innere durchsucht. Mit dem Grill machten sie sich, offenbar mit einem bereitgestellten Fahrzeug, davon. Unter anderem aufgrund der Tatbegehungsweise ist von einem Zusammenhang mit weiteren Aufbrüchen in unmittelbarer Nähe auszugehen. So nahmen die Unbekannten einen Rasentrimmer und Zigaretten aus einer weiteren Hütte mit. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

4. Streit im Straßenverkehr eskalierte: Fünf Unbekannte schlugen 19-Jährigen - Dietzenbach

(fg) In der Lise-Meitner-Straße in Höhe eines dortigen Autohauses eskalierte am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, ein Streit im Straßenverkehr. Zunächst sei ein Unbekannter aus einem Audi ausgestiegen und hätte im weiteren Verlauf gegen den BMW des jungen Mannes aus Offenbach getreten. Als der Offenbacher sodann ausstieg, um die Streitigkeiten zu klären, hätten insgesamt fünf Unbekannte im Alter von 18 bis 20 Jahren auf ihn eingeschlagen. Die Angreifer seien kurz darauf allesamt wieder in den silbernen Audi eingestiegen und davongefahren. Der Polizei liegen erste Hinweise auf die Kennzeichen des davongefahrenen Wagens vor. Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurden eingeleitet. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

5. Trio ging 13-Jährigen an: Polizei sucht Zeugen! - Mühlheim am Main

(fg) Aus bislang unbekannten Gründen hielt eine dreiköpfige Personengruppe am Sonntagabend, gegen 18.10 Uhr, einen 13-Jährigen auf dem Weg nach Hause auf dem Rathausplatz an. Nach einer kurzen Konversation hätten die Jugendlichen den Jungen aus Mühlheim in Richtung seines Kopfes geschlagen; zudem sei er getreten worden. Letztlich gelang es dem 13-Jährigen die Angreifer von sich wegzustoßen und zur Polizeistation in Mühlheim am Main zu laufen. Die Unbekannten seien in verschiedene Richtungen davongerannt. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache der Polizeistation in Mühlheim am Main.

6. Unfall im Gegenverkehr: Verursacher flüchtete - Rodgau

(fg) In Weiskirchen ereignete sich am Montagmorgen, kurz vor 8 Uhr, in der Hauptstraße eine Unfallflucht mit einem Gesamtschaden von rund 20.000 Euro, weshalb nun Zeugen gesucht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Senior in seiner Mercedes B-Klasse auf der Hauptstraße unterwegs, als es im Bereich der 70er-Hausnummern zum Kontakt mit einem entgegenkommenden, dunklen Auto kam. Aufgrund parkender Autos war die Fahrbahn zum Zeitpunkt des Unfalls verengt. Die Außenspiegel hätten sich gestreift, so die Angaben des bekannten Unfallbeteiligten. Aufgrund dessen kam der Rentner jedoch von der Straße ab und kollidierte mit einem geparkten BMW X70. Ohne sich zu kümmern, machte sich der Verursacher davon. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Hinweise zum dunklen Fahrzeug und dem oder den Insassen bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 an die Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

7. Opel Corsa überschlug sich: 22-Jähriger unter Alkoholeinfluss kam in Krankenhaus - Rödermark

(fg) Am Montagabend kam es in der Dieburger Straße in Ober-Roden zu einem Alleinunfall, wobei sich ein 22-Jähriger, der offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, leichte Verletzungen zuzog. Er kam daher zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Opel Corsa des jungen Mannes soll sich zuvor überschlagen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 22-Jährige gegen 23.30 Uhr auf der Dieburger Straße unterwegs, verlor im Bereich der 120er-Hausnummern die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem geparkten VW T-Cross. Aufgrund des Zusammenstoßes habe sich der Kleinwagen gedreht und auch überschlagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen Mazda CX5 geschoben; dieser Wagen stand auf dem Gelände eines dortigen Autohauses. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war nicht möglich. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Ermittlungen wurden unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

