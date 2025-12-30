Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Mann nach Unfallflucht ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Montagmittag (29.12.2025) touchierte ein 67-jähriger Autofahrer ein Auto in der Reinöhlstraße und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gegen 12.45 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto in Fahrtrichtung Süden. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das am rechten Fahrbahnrand parkte. Durch den Unfall wurde das Auto auf ein weiteres Auto geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Der 67-Jährige meldete sich im Nachgang bei der Polizei und teilte den Unfall mit. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 67-jährigen Mann. Der 67-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

