PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei überwacht die Geschwindigkeit auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Adelsried / FR Stuttgart - Bereits am Dienstag (23.12.2025) fuhr eine 31-jährige Autofahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn.

Gegen 08.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Augsburg die Frau. Die 31-Jährige fuhr bei erlaubten 120 km/h mit einer Geschwindigkeit von 185 km/h. Somit fuhr sie 65 km/h zu schnell. Die 31-jährige Frau erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren eine der Hauptursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Die Polizei appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, um die Sicherheit auf unseren Straßen zu gewährleisten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 15:27

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Gersthofen - Am Sonntag (28.12.2025) verletzte ein 21-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Männer im Alter von 17 und 18 Jahren bei einer Diskothek im Hery-Park. Gegen 04.45 Uhr kam es offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern. Im weiteren Verlauf griff der 21-Jährige den 17- sowie den 18-Jährigen ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 15:25

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (24.12.2025) betrogen zwei unbekannte Täter einen 40-Jährigen durch eine zu hohe Rechnung und nicht ausgeführte Arbeit. Am Mittwoch fiel die Heizungsanlage des Mannes aus. Daher kontaktierte er einen Notdienst, der zwei Handwerker zu dem Mann schickte. Die Handwerker arbeiteten augenscheinlich an der Heizung. Anschließend stellten die Unbekannten dem 40-Jährigen einen sehr ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 15:24

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Mann nach Unfallflucht ohne Führerschein

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Montagmittag (29.12.2025) touchierte ein 67-jähriger Autofahrer ein Auto in der Reinöhlstraße und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 12.45 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto in Fahrtrichtung Süden. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das am rechten Fahrbahnrand parkte. Durch den Unfall wurde das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren