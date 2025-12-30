Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei überwacht die Geschwindigkeit auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Adelsried / FR Stuttgart - Bereits am Dienstag (23.12.2025) fuhr eine 31-jährige Autofahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn.

Gegen 08.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Augsburg die Frau. Die 31-Jährige fuhr bei erlaubten 120 km/h mit einer Geschwindigkeit von 185 km/h. Somit fuhr sie 65 km/h zu schnell. Die 31-jährige Frau erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren eine der Hauptursachen für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Die Polizei appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, um die Sicherheit auf unseren Straßen zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell