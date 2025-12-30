PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

   --- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft ---

Gersthofen - Am Sonntag (28.12.2025) verletzte ein 21-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Männer im Alter von 17 und 18 Jahren bei einer Diskothek im Hery-Park.

Gegen 04.45 Uhr kam es offenbar zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern. Im weiteren Verlauf griff der 21-Jährige den 17- sowie den 18-Jährigen mit einem Messer auf dem Parkplatz an und verletzte diese dabei schwer.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung nahmen Einsatzkräfte den 21-Jährigen im Nahbereich vorläufig fest. Bei ihm fanden sie auch das Messer und stellten es sicher.

Die beiden 17 und 18 Jahre alten Männer wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 21-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am gestrigen Montag (29.12.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen und setze diesen in Vollzug. Der 21-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls übernommen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kannten die Männer sich.

Der 21-Jährige besitzt die kosovarische Staatsangehörigkeit. Der 17-Jährige die russische und der 18-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit.

