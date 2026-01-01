Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am heutigen Donnerstag (01.01.2026), gegen 00.30 Uhr, schoss ein 38-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe auf der Schneelingstraße. Ein Passant bemerkte dies und verständigte die Polizei. Die eingetroffenen Polizeikräfte stellten die Schreckschusswaffe, Magazine und Patronen sicher.
Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz.
Der 38-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit
