Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am heutigen Donnerstag (01.01.2026), gegen 00.30 Uhr, schoss ein 38-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe auf der Schneelingstraße. Ein Passant bemerkte dies und verständigte die Polizei. Die eingetroffenen Polizeikräfte stellten die Schreckschusswaffe, Magazine und Patronen sicher.

Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz.

Der 38-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell