PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am heutigen Donnerstag (01.01.2026), gegen 00.30 Uhr, schoss ein 38-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe auf der Schneelingstraße. Ein Passant bemerkte dies und verständigte die Polizei. Die eingetroffenen Polizeikräfte stellten die Schreckschusswaffe, Magazine und Patronen sicher.

Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz.

Der 38-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 01.01.2026 – 13:06

    POL Schwaben Nord: Silvesternacht - Polizei zieht positives Fazit

    Augsburg (ots) - Augsburg / Nordschwaben - Die Polizei zieht nach der Silvesternacht ein überwiegend positives Fazit. In Augsburg und anderen Bereichen Nordschwabens feierten die Menschen größtenteils friedlich ins neue Jahr. Die Polizei hat sich - wie in letzten Jahren auch - bereits im Vorfeld entsprechend auf die Silvesternacht vorbereitet. Somit kam es nur vereinzelt zu Straftaten, Auseinandersetzungen oder ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 15:29

    POL Schwaben Nord: Lenkzeitüberschreitung: Polizei unterbindet Weiterfahrt

    Augsburg (ots) - Bundesstraße B2 / Monheim - Am Montag (29.12.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth bei Monheim einen Reisebus. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Reisebus seit knapp 22 Stunden ununterbrochen aus dem Ausland bis nach Deutschland unterwegs war. Durch den Busfahrer wurden keinerlei Aufzeichnungen ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 15:28

    POL Schwaben Nord: Polizei überwacht die Geschwindigkeit auf der Autobahn

    Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Adelsried / FR Stuttgart - Bereits am Dienstag (23.12.2025) fuhr eine 31-jährige Autofahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn. Gegen 08.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife der Verkehrspolizei Augsburg die Frau. Die 31-Jährige fuhr bei erlaubten 120 km/h mit einer Geschwindigkeit von 185 km/h. Somit fuhr sie 65 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren