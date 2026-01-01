Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Silvesternacht - Polizei zieht positives Fazit
Augsburg (ots)
Augsburg / Nordschwaben - Die Polizei zieht nach der Silvesternacht ein überwiegend positives Fazit. In Augsburg und anderen Bereichen Nordschwabens feierten die Menschen größtenteils friedlich ins neue Jahr.
Die Polizei hat sich - wie in letzten Jahren auch - bereits im Vorfeld entsprechend auf die Silvesternacht vorbereitet. Somit kam es nur vereinzelt zu Straftaten, Auseinandersetzungen oder sonstigen sicherheitsrelevanten Vorkommnissen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell