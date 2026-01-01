Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Silvesternacht - Polizei zieht positives Fazit

Augsburg (ots)

Augsburg / Nordschwaben - Die Polizei zieht nach der Silvesternacht ein überwiegend positives Fazit. In Augsburg und anderen Bereichen Nordschwabens feierten die Menschen größtenteils friedlich ins neue Jahr.

Die Polizei hat sich - wie in letzten Jahren auch - bereits im Vorfeld entsprechend auf die Silvesternacht vorbereitet. Somit kam es nur vereinzelt zu Straftaten, Auseinandersetzungen oder sonstigen sicherheitsrelevanten Vorkommnissen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell