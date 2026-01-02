Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Mittwoch (31.12.2025) war ein 19-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter im Zusmarshauser Weg unterwegs.

Gegen 17.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen. Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

