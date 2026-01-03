Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus- Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am Freitagmittag wurde der Polizei ein Einbruch in die Keller eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Oberbaurat-Acker-Straße gemeldet. Bisher unbekannte Täter haben sich im Zeitraum vom 01.01.26, 17:00 Uhr bis 02.01.26, 11:00 Uhr Zugang zum Mehrfamilienhaus verschafft und in der Folge gewaltsam die Vorhängeschlösser von drei Kellern aufgebrochen. Aus den Kellern wurden Bettlagen, Staubsauger, Toilettenpapier und Werkzeuge entwendet. Der Beuteschaden beläuft insgesamt auf ca. 1500,- Euro. Der Versuch einen weiteren Keller aufzubrechen misslang. Auch an der Hauseingangstür des Nachbarhauses haben der oder die Täter versucht die Tür aufzuhebeln, was ihnen glücklicher Weise nicht gelang. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0001213/2026 zu melden. (dl)

