PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus- Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am Freitagmittag wurde der Polizei ein Einbruch in die Keller eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Oberbaurat-Acker-Straße gemeldet. Bisher unbekannte Täter haben sich im Zeitraum vom 01.01.26, 17:00 Uhr bis 02.01.26, 11:00 Uhr Zugang zum Mehrfamilienhaus verschafft und in der Folge gewaltsam die Vorhängeschlösser von drei Kellern aufgebrochen. Aus den Kellern wurden Bettlagen, Staubsauger, Toilettenpapier und Werkzeuge entwendet. Der Beuteschaden beläuft insgesamt auf ca. 1500,- Euro. Der Versuch einen weiteren Keller aufzubrechen misslang. Auch an der Hauseingangstür des Nachbarhauses haben der oder die Täter versucht die Tür aufzuhebeln, was ihnen glücklicher Weise nicht gelang. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0001213/2026 zu melden. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 07:26

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

    Arnstadt (ots) - Bisher unbekannte Täter haben im Zeitraum vom Mittwoch, 17.12.2025 bis Freitag, 02.01.2026 versucht, sich gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus Am Grabsfeld in Arnstadt zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten hierbei ein Fenster und die Hauseingangstür des Hauses aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der Sachschaden an der Tür und dem Fenster beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 07:18

    LPI-GTH: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

    Arnstadt (ots) - Im Zeitraum vom 31.12.2025 bis 02.01.2026 haben bisher unbekannte Personen einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sondershäuser Straße in Arnstadt aufgebrochen und in der Folge Lebensmittel und Reinigungsmittel im Wert von ca. 50 Euro entwendet. Am Schloss des Kellerverschlages entstand ein Sachschaden von ca. 20 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0000735/2026 entgegen. ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:01

    LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Ilmenau (ots) - Heute Vormittag befuhr eine 38-jährige Fahrerin eines Renault die K43 von Ilmenau in Richtung Wümbach. In einer Rechtskurve verlor die Fahrzeugführerin auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw, geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren