PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch- Werkzeug entwendet

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter sind im Zeitraum vom 31.12.25 bis 02.01.26 in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Triniusstraße, Arnstadt eingebrochen. Hierzu durchtrennten sie auf unbekannte Weise das Vorhängeschloss des Kellerabteils und entwendeten Werkzeug im Wert von 400,- Euro. Wie sich der oder die Täter Zugang zum Mehrfamilienhaus verschafft haben, muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 0001626/2026 entgegen. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 14:22

    LPI-GTH: Berauscht mit dem Pkw unterwegs

    Nessetal (ots) - Am Samstag kontrollierten Beamte der Gothaer Polizei in den Mittagstunden den 44-jährigen Fahrer eines Pkw Audi in der Goldbergstraße. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabisprodukte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (dg) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 14:19

    LPI-GTH: Teile von Lkw abgebaut

    Gotha (ots) - In den zurückliegenden Tagen entwendeten bisher unbekannte Täter von einem Lkw in der Ohrdrufer Straße diverse Anbauteile. Der 63-jährige Fahrer bemerkte dies in den Morgenstunden des 03.01.2026 und informierte die Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter Telefon 03621/780 unter Angabe der Bezugsnummer 0001524/2026 zu melden. (dg) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 07:52

    LPI-GTH: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus- Zeugen gesucht

    Arnstadt (ots) - Am Freitagmittag wurde der Polizei ein Einbruch in die Keller eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Oberbaurat-Acker-Straße gemeldet. Bisher unbekannte Täter haben sich im Zeitraum vom 01.01.26, 17:00 Uhr bis 02.01.26, 11:00 Uhr Zugang zum Mehrfamilienhaus verschafft und in der Folge gewaltsam die Vorhängeschlösser von drei Kellern aufgebrochen. Aus den Kellern wurden Bettlagen, Staubsauger, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren