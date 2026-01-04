LPI-GTH: Ohne Führerschein unterwegs

Arnstadt (ots) - Bisher unbekannte Täter sind im Zeitraum vom 31.12.25 bis 02.01.26 in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Triniusstraße, Arnstadt eingebrochen. Hierzu durchtrennten sie auf unbekannte Weise das Vorhängeschloss des Kellerabteils und entwendeten Werkzeug im Wert von 400,- Euro. Wie sich der oder die Täter Zugang zum Mehrfamilienhaus verschafft haben, muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise ...

