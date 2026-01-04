LPI-GTH: Ohne Führerschein unterwegs
Gotha (ots)
Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Gothaer Polizei einen 33-jährigen BMW-Fahrer in der Seebergstraße in Gotha. Dieser konnte den notwendigen Führerschein nicht vorzeigen, da er diesen gar nicht besaß. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und gegen den Fahrer ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (dg)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell