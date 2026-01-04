Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken mit Fahrzeug von Fahrbahn abgekommen

Ilmenau (ots)

Sonntagmittag gegen 12:25 Uhr befuhr ein 48-jähriger BMW-Fahrer mit seinem Pkw die L3004 aus Stützerbach kommend in Richtung Manebach. Der Mann kam in einer Rechtskurve mit dem BMW ins Schleudern und von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten und kam im Straßengraben zum liegen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim 48-Jährigen ergab einen Vorwert von 2,11 Promille. Daher wurde die Blutentnahme angeordnet und in der Folge der Führerschein des BMW-Fahrers sichergestellt. Der BMW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden. Gegen den betrunkenen Unfallfahrer wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. (dl)

