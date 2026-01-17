PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0044--Polizei fasst Friseur-Einbrecher--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Timmersloher Straße
Zeit: 	16.1.26, 4 Uhr

Die Bremer Polizei nahm in der Nacht zu Freitag zwei junge Einbrecher in Findorff vorläufig fest. Die 16- und 17-Jährigen waren in einen Friseur-Salon eingestiegen und kurze Zeit später durch Einsatzkräfte gefasst worden. Ein dritter Mittäter konnte flüchten.

Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des Friseurladens an der Timmersloher Straße ein, durchsuchten die Räume und flüchteten. Zeugen beobachteten die drei Einbrecher und alarmierten die Polizei, so dass zwei Verdächtige durch Einsatzkräfte noch in der Nähe gefasst werden konnten. Ihrem Komplizen gelang die Flucht.

Die 16 und 17 Jahre alte Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Gegen ihn und den noch unbekannten Mittäter wurden Ermittlungen wegen schweren Einbruchdiebstahls aufgenommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Dieser Fall zeigt, dass aufmerksame Zeugen helfen, Einbrecher zu überführen oder einen Einbruch zu verhindern. Melden Sie der Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten.

Damit Sie sehen, wo in Bremen Einbrecherinnen und Einbrecher aktiv waren, hat die Polizei Bremen wieder unter www.polizei.bremen.de ihr Einbruchsradar aktiviert. Die Karte zeigt Ihnen, wo während der der dunklen Jahreszeit Einbrüche in Bremer Wohnhäuser und Wohnungen stattgefunden haben.

Mehr Informationen und Präventionstipps rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter www.polizei.bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Rufnummer 0421 362-19003.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 20:30

    POL-HB: Nr.: 0045--Einsatz in der Neustadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Duckwitzstraße Zeit: 16.1.26, 16.40 Uhr Am Freitagnachmittag kam es in einem Einkaufsmarkt in der Neustadt zu einem größeren Polizei- und Rettungseinsatz. Nach ersten Erkenntnissen soll eine psychisch auffällige Frau sich selbst und ihre beiden Kinder mit einer augenscheinlich brennbaren Flüssigkeit in dem Supermarkt übergossen haben. Zudem soll die Frau die ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 15:43

    POL-HB: Nr.: 0043 --Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 16.01.2026, 06:25 Uhr Ein 35 Jahre alter Mann erlitt in der Nähe des Hauptbahnhofes infolge einer Auseinandersetzung lebensgefährliche Messerstiche. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 06:25 Uhr wurden Einsatzkräfte aufgrund einer Auseinandersetzung zum Bahnhofsplatz gerufen. Vor Ort fanden sie ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 12:56

    POL-HB: Nr.: 0042 --Machete, Drogen und Platzverweise: Polizei zieht Bilanz nach Kontrollen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte/Östliche Vorstadt, OT Bahnhofsvorstadt/Ostertor/Steintor Zeit: 15.01.2026, 13:45 bis 22 Uhr Zivile und uniformierte Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten am Donnerstag umfangreiche Kontrollen in der Bahnhofsvorstadt sowie im Ostertor und Steintor durch. Schwerpunkte waren die Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren