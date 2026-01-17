Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0044--Polizei fasst Friseur-Einbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Timmersloher Straße Zeit: 16.1.26, 4 Uhr

Die Bremer Polizei nahm in der Nacht zu Freitag zwei junge Einbrecher in Findorff vorläufig fest. Die 16- und 17-Jährigen waren in einen Friseur-Salon eingestiegen und kurze Zeit später durch Einsatzkräfte gefasst worden. Ein dritter Mittäter konnte flüchten.

Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des Friseurladens an der Timmersloher Straße ein, durchsuchten die Räume und flüchteten. Zeugen beobachteten die drei Einbrecher und alarmierten die Polizei, so dass zwei Verdächtige durch Einsatzkräfte noch in der Nähe gefasst werden konnten. Ihrem Komplizen gelang die Flucht.

Die 16 und 17 Jahre alte Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Gegen ihn und den noch unbekannten Mittäter wurden Ermittlungen wegen schweren Einbruchdiebstahls aufgenommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Dieser Fall zeigt, dass aufmerksame Zeugen helfen, Einbrecher zu überführen oder einen Einbruch zu verhindern. Melden Sie der Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110, wenn Ihnen Personen auf Grundstücken oder an Gebäuden auffallen, die sich verdächtig verhalten.

Damit Sie sehen, wo in Bremen Einbrecherinnen und Einbrecher aktiv waren, hat die Polizei Bremen wieder unter www.polizei.bremen.de ihr Einbruchsradar aktiviert. Die Karte zeigt Ihnen, wo während der der dunklen Jahreszeit Einbrüche in Bremer Wohnhäuser und Wohnungen stattgefunden haben.

Mehr Informationen und Präventionstipps rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter www.polizei.bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Rufnummer 0421 362-19003.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell