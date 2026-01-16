Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0042 --Machete, Drogen und Platzverweise: Polizei zieht Bilanz nach Kontrollen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte/Östliche Vorstadt, OT Bahnhofsvorstadt/Ostertor/Steintor Zeit: 15.01.2026, 13:45 bis 22 Uhr

Zivile und uniformierte Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten am Donnerstag umfangreiche Kontrollen in der Bahnhofsvorstadt sowie im Ostertor und Steintor durch. Schwerpunkte waren die Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität sowie die Einhaltung der Waffenverbotszone.

In der Bahnhofsvorstadt sowie im Ostertor und im Steintor beobachteten die zivilen Einsatzkräfte im gesamten Tagesverlauf in mehreren Fällen den Handel mit Cannabis und Medikamenten. 35 Personen wurden kontrolliert und durchsucht und 21 Platzverweise ausgesprochen. Die Einsatzkräfte stellten während der Kontrollen unter anderem mehrere Messer, eine Machete, Kokain, Cannabis, mehrere verschreibungspflichtige Arzneimittel sowie Bargeld sicher. Bei einem 30 Jahre alten Mann stellte sich im weiteren Verlauf heraus, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei fertigte in allen Fällen entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Die Maßnahme ist Teil einer langfristig angelegten Strategie zur nachhaltigen Erhöhung der Sicherheit im Bereich Bahnhofsvorstadt und Viertel. Auch in Zukunft werden gezielte Kontrollen - sowohl offen als auch verdeckt - fortgesetzt.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell