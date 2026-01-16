Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0040 --Bar nach behördenübergreifenden Kontrollen geschlossen--

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen Zeit: 14.01.2026, 15 bis 22 Uhr

Im Rahmen einer behördenübergreifenden Schwerpunktmaßnahme von Gewerbeobjekten mit dem Zoll und dem Ordnungsamt stellten die Einsatzkräfte am Mittwoch in einer Bar in Gröpelingen verschiedenste Sorten Cannabis in größerer Menge fest. Die Bar wurde daraufhin geschlossen.

Im Fokus der Kontrollen standen Kioske, Cafés und Bars. Insgesamt wurden sieben Objekte und 17 Personen kontrolliert. Beim Betreten einer Bar im Steffensweg nahmen die Einsatzkräfte bereits einen intensiven Cannabis-Geruch wahr. Im weiteren Verlauf stellten sie eine Einkaufstüte mit verschiedensten Sorten Cannabis in mehreren Verkaufseinheiten fest. Zudem befanden sich auf einem Stehtisch Drogenzubehör sowie eine Feinwaage. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Männer und der Verantwortliche der Bar in den Räumlichkeiten. Bei einer Durchsuchung der Männer fanden die Einsatzkräfte weiteres Cannabis, Bargeldbeträge in szenetypischer Stückelung, ein Mobiltelefon und einen Autoschlüssel. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Macheten und ein Einhandmesser, die beschlagnahmt wurden. Aufgrund dessen wurde die Bar vom Ordnungsamt geschlossen und die Tür versiegelt. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen nach dem Konsumcannabisgesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen und Monaten verstärkt im Einsatz und wird auch weiterhin, auch mit anderen Behörden, offene und verdeckte Schwerpunktmaßnahmen durchführen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell