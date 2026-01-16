PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0040 --Bar nach behördenübergreifenden Kontrollen geschlossen--

POL-HB: Nr.: 0040 --Bar nach behördenübergreifenden Kontrollen geschlossen--
  • Bild-Infos
  • Download

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen
Zeit: 	14.01.2026, 15 bis 22 Uhr

Im Rahmen einer behördenübergreifenden Schwerpunktmaßnahme von Gewerbeobjekten mit dem Zoll und dem Ordnungsamt stellten die Einsatzkräfte am Mittwoch in einer Bar in Gröpelingen verschiedenste Sorten Cannabis in größerer Menge fest. Die Bar wurde daraufhin geschlossen.

Im Fokus der Kontrollen standen Kioske, Cafés und Bars. Insgesamt wurden sieben Objekte und 17 Personen kontrolliert. Beim Betreten einer Bar im Steffensweg nahmen die Einsatzkräfte bereits einen intensiven Cannabis-Geruch wahr. Im weiteren Verlauf stellten sie eine Einkaufstüte mit verschiedensten Sorten Cannabis in mehreren Verkaufseinheiten fest. Zudem befanden sich auf einem Stehtisch Drogenzubehör sowie eine Feinwaage. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Männer und der Verantwortliche der Bar in den Räumlichkeiten. Bei einer Durchsuchung der Männer fanden die Einsatzkräfte weiteres Cannabis, Bargeldbeträge in szenetypischer Stückelung, ein Mobiltelefon und einen Autoschlüssel. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Macheten und ein Einhandmesser, die beschlagnahmt wurden. Aufgrund dessen wurde die Bar vom Ordnungsamt geschlossen und die Tür versiegelt. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen nach dem Konsumcannabisgesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen und Monaten verstärkt im Einsatz und wird auch weiterhin, auch mit anderen Behörden, offene und verdeckte Schwerpunktmaßnahmen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 16:38

    POL-HB: Nr.: 0039 --Lkw verliert Ladung und sorgt für mehrstündige Vollsperrung--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Findorff, OT In den Hufen, Bundesautobahn 27 Zeit: 15.01.2026, 12 Uhr Am Donnerstagmittag verlor ein Sattelzug auf der Auffahrt Überseestadt in Fahrtrichtung Hannover mehrere Holzbauteile. Verletzt wurde niemand. Die Auffahrt ist weiterhin gesperrt. Gegen 12 Uhr war der 45-Jährige Fahrer eines Sattelzuges auf der Auffahrt des ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:00

    POL-HB: Nr.: 0038 --Frau ausgeraubt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Wittekindstraße Zeit: 14.01.2026, 22:00 Uhr Zwei unbekannte Männer raubten am späten Mittwochabend eine 53 Jahre alte Frau in Gröpelingen aus. Sie besprühten sie vermutlich mit Pfefferspray, entrissen ihr die Handtasche und flüchteten Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 22:00 Uhr schloss die 53-Jährige gerade ihren Kiosk in der Wittekindstraße ab, als sich die ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 09:40

    POL-HB: Nr.: 0037 --Kurzversammlung mit Pyrotechnik im Ostertor--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Sielwall Zeit: 14.01.2026, 22 Uhr Am Mittwochabend versammelte sich im Ortsteil Ostertor eine 20- bis 30-köpfige Personengruppe, zündete Pyrotechnik und zeigte ein Transparent mit der Aufschrift "Free Maja". Die Gruppe hielt sich gegen 22 Uhr im Bereich der Sielwallkreuzung auf. Noch vor dem Eintreffen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren