POL-HB: Nr.: 0039 --Lkw verliert Ladung und sorgt für mehrstündige Vollsperrung

Ort: Bremen-Findorff, OT In den Hufen, Bundesautobahn 27 Zeit: 15.01.2026, 12 Uhr

Am Donnerstagmittag verlor ein Sattelzug auf der Auffahrt Überseestadt in Fahrtrichtung Hannover mehrere Holzbauteile. Verletzt wurde niemand. Die Auffahrt ist weiterhin gesperrt.

Gegen 12 Uhr war der 45-Jährige Fahrer eines Sattelzuges auf der Auffahrt des Autobahnzubringers Überseestadt in Fahrtrichtung Hannover unterwegs. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Anhänger mit der Schutzplanke, wodurch die Ladung nach links kippte und sich über die gesamte Fahrbahn sowie auf der Grünfläche verteilte. Der Anhänger blieb verkehrtherum auf der Fahrbahn liegen. Personen wurden dabei nicht verletzt. Der Sachschaden konnte bisher noch nicht beziffert werden.

Die Auffahrt ist seit zwölf Uhr für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergung des Anhängers weiterhin gesperrt. Durch die Verkehrsmaßnahmen kann es weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

