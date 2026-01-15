Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0038 --Frau ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Wittekindstraße Zeit: 14.01.2026, 22:00 Uhr

Zwei unbekannte Männer raubten am späten Mittwochabend eine 53 Jahre alte Frau in Gröpelingen aus. Sie besprühten sie vermutlich mit Pfefferspray, entrissen ihr die Handtasche und flüchteten Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 22:00 Uhr schloss die 53-Jährige gerade ihren Kiosk in der Wittekindstraße ab, als sich die beiden Männer näherten. Plötzlich ergriff einer der beiden die Handtasche der Frau und versuchte, ihr diese zu entreißen. Die Frau hielt die Tasche fest. Bei dem anschließenden Gerangel, sprühte der Mann plötzlich etwas -wahrscheinlich Pfefferspray- in ihre Richtung, woraufhin die Frau den Griff etwas lockerte, das Gleichgewicht verlor und stürzte. Beide Männer rannten in Richtung Heidbergstraße davon. Die entwendete Tasche konnte in der Folge samt Inhalt wiedergefunden werden. Die Frau wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Sie waren beide etwa 180 bis 185 cm groß und ca. 30 Jahre alt. Sie waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzen auf den Köpfen. Außerdem hatten sie sich Tücher oder Masken vor das Gesicht gezogen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell