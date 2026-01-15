PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0035--Bundesligaspiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen, Weserstadion
Zeit: 	16.1.25, 20.30 Uhr

Am Freitagabend empfängt der SV Werder Bremen um 20:30 Uhr im Weserstadion die Eintracht Frankfurt. Der Veranstalter rechnet mit einem ausverkauften Stadion.

Es wird das übliche Verkehrskonzept angewandt: Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße circa zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Am Stadion und in unmittelbarer Nähe stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Kurzfristige Straßensperrungen durch die Polizei aufgrund von Einsatzmaßnahmen im Stadionumfeld und im gesamten Innenstadtbereich sind möglich. Mit Verkehrsstörungen ist hier zu rechnen.

Im Umfeld von Fußballspielen kommt es immer wieder zu einer Häufung von Autoaufbrüchen. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

