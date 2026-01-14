PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0034 --Gebäude mit Farbe beschmiert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt,
Zeit: 	13.01.2026, 19:45 Uhr

Mehrere Gebäude in der Neustadt wurden am Dienstagabend mit Parolen beschmiert. Einsatzkräfte stellten einen 20-Jährigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 19:45 Uhr meldeten Zeugen, dass drei Personen die Wände einer Kita am Neustadtswall besprühen würden. Vor Ort sah eine Streifenwagenbesatzung drei dunkel gekleidete Personen, die sofort versuchten wegzulaufen. Nach einem kurzen Sprint stellten die Einsatzkräfte einen 20 Jahre alten Heranwachsenden, der Farbanhaftungen an den Händen hatte und zugab, einen Teil der Sprühereien begangen zu haben. Es wurden unter anderem Parolen und Schriftzüge, wie "PKK" und "Free Kurdistan" in unterschiedlichen Farben auf die Wände geschmiert. Weitere Graffiti mit ähnlichem Inhalt wurden an der Hochschule und an einer Polizeistation in der Schulstraße festgestellt.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 09:31

    POL-HB: Nr.: 0033 --Jugendlicher sexuell missbraucht - Polizei sucht nach Zeugen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Baumstraße Zeit: 12.01.26, 17 Uhr Ein Jugendlicher wurde am späten Montagnachmittag in der Überseestadt von einem Mann sexuell missbraucht. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der 17-Jährige verließ gegen 17 Uhr ein Fitnessstudio in der Baumstraße, wurde auf dem Gehweg von dem Mann angesprochen und in ein Gespräch ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:25

    POL-HB: Nr.: 0032 --Mann ausgeraubt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Auf den Heuen Zeit: 12.01.2026, 20:40 Uhr Zwei unbekannte Täter bedrohten am Montagabend einen 36 Jahre alten Mann in Oslebshausen mit einem Messer und raubten ihm Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Etwa um 20:40 Uhr war der 36-Jährige gerade in der Oslebshauser Heerstraße aus dem Bus gestiegen und ging zu Fuß die Straße auf den Heuen entlang. Ungefähr auf ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 09:42

    POL-HB: Nr.: 0031 --Ehepaar im Wohnhaus in Walle überfallen - Polizei sucht Zeugen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT-Walle, Waller Heerstraße Zeit: 12.01.26, 9 Uhr Am Montagmorgen gegen 9 Uhr überfielen zwei bislang unbekannte Männer ein älteres Ehepaar in einem Wohnhaus im Stadtteil Walle. Die Polizei Bremen ermittelt und bittet um Hinweise. Die Täter klingelten an der Haustür in der Waller Heerstraße und fragten nach einer Person. Als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren