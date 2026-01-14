POL-HB: Nr.: 0034 --Gebäude mit Farbe beschmiert

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, Zeit: 13.01.2026, 19:45 Uhr

Mehrere Gebäude in der Neustadt wurden am Dienstagabend mit Parolen beschmiert. Einsatzkräfte stellten einen 20-Jährigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Etwa um 19:45 Uhr meldeten Zeugen, dass drei Personen die Wände einer Kita am Neustadtswall besprühen würden. Vor Ort sah eine Streifenwagenbesatzung drei dunkel gekleidete Personen, die sofort versuchten wegzulaufen. Nach einem kurzen Sprint stellten die Einsatzkräfte einen 20 Jahre alten Heranwachsenden, der Farbanhaftungen an den Händen hatte und zugab, einen Teil der Sprühereien begangen zu haben. Es wurden unter anderem Parolen und Schriftzüge, wie "PKK" und "Free Kurdistan" in unterschiedlichen Farben auf die Wände geschmiert. Weitere Graffiti mit ähnlichem Inhalt wurden an der Hochschule und an einer Polizeistation in der Schulstraße festgestellt.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

