POL-HB: Nr.: 0033 --Jugendlicher sexuell missbraucht - Polizei sucht nach Zeugen

Ort: Bremen-Walle, OT Überseestadt, Baumstraße Zeit: 12.01.26, 17 Uhr

Ein Jugendlicher wurde am späten Montagnachmittag in der Überseestadt von einem Mann sexuell missbraucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 17-Jährige verließ gegen 17 Uhr ein Fitnessstudio in der Baumstraße, wurde auf dem Gehweg von dem Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Der Unbekannte küsste ihn plötzlich und nahm sexuelle Handlungen an ihm vor. Anschließend ließ er von dem Jugendlichen ab und flüchtete.

Der Täter gab gegenüber dem 17-Jährigen an, aus Marokko zu stammen und sprach Englisch. Er wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, mit leichtem Bauchansatz beschrieben. Der Mann hatte schwarze Haare, einen schwarz-grauen Bart und war dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

