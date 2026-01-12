PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0030 --Scheiben in Schnellrestaurant eingeschlagen und Fassade beschmiert--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Kirchhuchtinger Landstraße
Zeit: 	12.01.2026, 03:40 Uhr

In Huchting schlugen in der Nacht zu Montag unbekannte die Fensterscheiben eines Schnellrestaurants ein und beschmierten die Hauswand großflächig mit Hakenkreuzen und ausländerfeindlichen Parolen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der Eigentümer des Hauses in der Kirchhuchtinger Landstraße bekam gegen 03:40 Uhr eine Benachrichtigung seines Überwachungssystems, dass es zu Bewegungen im Restaurant gekommen sein soll. Als der 39-Jährige vor Ort war, sah er, dass mehrere Schaufensterscheiben mit Backsteinen eingeschlagen wurden. Zudem wurde die Hauswand unter anderem mit mehreren Hakenkreuzen, der Zahl "88" und dem Schriftzug "Raus mit euch Kanacken" in weißer Farbe beschmiert. Der Mann informierte daraufhin die Einsatzkräfte, der Staatsschutz nahm umgehend die Ermittlungen auf.

Zeugen melden sich jederzeit bei Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 15:13

    POL-HB: Nr.: 0028 --Illegale Glücksspielautomaten bei Kontrollen festgestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen Zeit: 09.01.2026 - 10.01.2026, 16:00 - 00:30 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten am vergangenen Wochenende gemeinsam mit der Glücksspielaufsicht behördenübergreifende Kontrollen in Gröpelingen aufgrund von illegalem Glücksspiel durch. Dabei wurden mehrere Spielautomaten beschlagnahmt, mehrere Personen beim ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:21

    POL-HB: Nr.: 0022 --Drogenhandel in der Neustadt aufgedeckt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt Zeit: 08.01.2025, 14.20 Uhr Zivilkräfte der Polizei Bremen beobachteten am Donnerstagnachmittag an einem Kiosk in der Neustadt auffällige Aktivitäten, die auf Drogenhandel hindeuteten. Mehrere Personen aus der Drogenszene betraten den Laden und verließen ihn wiederholt ohne erkennbaren Warenerwerb. So auch ein 44-jähriger Mann, der sich nur etwa 20 Sekunden im Kiosk aufhielt und ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:08

    POL-HB: Nr.: 0027 --Farbschmierereien an Wohnhäusern in Walle--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Geestemünder Straße/Fasia-Jansen-Straße Zeit: 10.01.2026 - 11.01.2026, 18 - 17 Uhr Unbekannte beschmierten am Wochenende die Hausfassade mehrerer Wohngebäude in Walle. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag bewarfen Unbekannte in der Geestemünder Straße sowie in der Fasia-Jansen-Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren