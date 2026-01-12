POL-HB: Nr.: 0030 --Scheiben in Schnellrestaurant eingeschlagen und Fassade beschmiert

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Kirchhuchtinger Landstraße Zeit: 12.01.2026, 03:40 Uhr

In Huchting schlugen in der Nacht zu Montag unbekannte die Fensterscheiben eines Schnellrestaurants ein und beschmierten die Hauswand großflächig mit Hakenkreuzen und ausländerfeindlichen Parolen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Der Eigentümer des Hauses in der Kirchhuchtinger Landstraße bekam gegen 03:40 Uhr eine Benachrichtigung seines Überwachungssystems, dass es zu Bewegungen im Restaurant gekommen sein soll. Als der 39-Jährige vor Ort war, sah er, dass mehrere Schaufensterscheiben mit Backsteinen eingeschlagen wurden. Zudem wurde die Hauswand unter anderem mit mehreren Hakenkreuzen, der Zahl "88" und dem Schriftzug "Raus mit euch Kanacken" in weißer Farbe beschmiert. Der Mann informierte daraufhin die Einsatzkräfte, der Staatsschutz nahm umgehend die Ermittlungen auf.

Zeugen melden sich jederzeit bei Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888.

