Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0028 --Illegale Glücksspielautomaten bei Kontrollen festgestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen Zeit: 09.01.2026 - 10.01.2026, 16:00 - 00:30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten am vergangenen Wochenende gemeinsam mit der Glücksspielaufsicht behördenübergreifende Kontrollen in Gröpelingen aufgrund von illegalem Glücksspiel durch. Dabei wurden mehrere Spielautomaten beschlagnahmt, mehrere Personen beim Spielen angetroffen und zwei Männer vorläufig festgenommen.

Im Fokus standen am Freitagnachmittag bis in die Nacht zu Samstag Gaststätten, Cafés sowie eine Bar. Insgesamt wurden fünf Objekte kontrollierten. Dabei wurden elf Verstöße, unter anderem gegen die Spielverordnung, den Glücksspielstaatsvertrag sowie gegen das bremische Spielhallengesetz festgestellt. In einer Gaststätte in der Scheeßeler Straße stellte sich heraus, dass ein Spielautomat keine Genehmigung hatte. Dieser wurde durch die Glücksspielaufsicht abgeschaltet. Zudem erwartet den Betreiber ein Bußgeld im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung durchsuchten die Einsatzkräfte ein weiteres Gebäude in der Gröpelinger Heerstraße. Dort wurden in den Räumlichkeiten rund 20 Personen beim Spielen angetroffen, unter anderem Kartenspiele. Bei fünf Geldspielautomaten lag weder eine Aufstellgenehmigung noch eine Zulassung vor. Die Automaten wurden daraufhin geöffnet und das darin befindliche Geld sichergestellt. Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass sich zwei Männer unerlaubt in Deutschland aufhalten. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei fertigte Strafanzeigen, unter anderem wegen unerlaubter Veranstaltung eines Glücksspiels sowie unerlaubten Aufenthalts. Die weiteren Ermittlungen dauern hierzu an.

Die Ergebnisse zeigen die Notwendigkeit intensiver Kontrollen in Bezug auf illegales Glücksspiel. Die Polizei Bremen wird ihre behördenübergreifenden und unangekündigten Kontrollen konsequent fortsetzen, um gegen illegales Glücksspiel und Verstöße weiterhin entschlossen vorzugehen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell