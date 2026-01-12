PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0029 --Auto ausgebrannt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Schwachhausen, OT Gete, Friedrich-Karl-Straße
Zeit: 	11.01.2026, 23:20 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte in Schwachhausen ein Auto vollständig aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:20 Uhr meldeten Anwohner in der Friedrich-Karl-Straße über den Notruf der Polizei, dass dort ein VW Polo brennen würde. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer wurde der VW Polo vollständig zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die in der Friedrich-Karl-Straße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

