Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0029 --Auto ausgebrannt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Gete, Friedrich-Karl-Straße Zeit: 11.01.2026, 23:20 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte in Schwachhausen ein Auto vollständig aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:20 Uhr meldeten Anwohner in der Friedrich-Karl-Straße über den Notruf der Polizei, dass dort ein VW Polo brennen würde. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und die Feuerwehr löschte den Brand. Durch das Feuer wurde der VW Polo vollständig zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die in der Friedrich-Karl-Straße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell