Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0024 --Werder gegen Hoffenheim--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Weserstadion
Zeit: 	10.01.2026, 15.30 Uhr

Am Samstag, den 10.01.2026 empfängt der SV Werder Bremen um 15:30 Uhr die TSG Hoffenheim im Weserstadion. Es wird von einem nahezu ausverkauften Stadion ausgegangen.

Wie bei Heimspielen üblich, ist im Bereich des Osterdeichs und der östlichen Vorstadt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Kurzfristige Straßensperrungen durch die Polizei sind aufgrund von Einsatzmaßnahmen im Stadionumfeld und im gesamten Innenstadtbereich jederzeit möglich. Besucherinnen und Besuchern wird vor allem aufgrund der Wetterlage empfohlen, frühzeitig anzureisen, auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen und sich fortlaufend über die Medien zu informieren.

Im Umfeld von Fußballspielen kommt es regelmäßig zu einer Häufung von Kfz-Aufbrüchen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

