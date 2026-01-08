Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0019--Nach Schüssen in der Neustadt: 27-Jähriger festgenommen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Langemarckstraße Zeit: 1.1.26, 4.30 Uhr

Die Polizei nahm am Mittwoch nach Schüssen in der Neustadt einen Tatverdächtigen fest, siehe dazu unsere Pressemeldung 0002.

Einsatzkräfte fanden am Neujahrsmorgen in der Langemarckstraße einen 36-Jährigen mit einer Schussverletzung vor. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Zuvor soll es nach Zeugenaussagen zu einer Auseinandersetzung in einem Lokal an der Langemarckstraße gekommen sein. Im weiteren Verlauf wurde der 36-Jährige durch Schüsse am Bein verletzt. Der 27-Jährige konnte nach umfangreichen Ermittlungen als Täter identifiziert werden.

Zielfahnder der Polizei Bremen nahmen ihn am Mittwochabend widerstandslos im Stadtgebiet fest. Bei ihm wurden eine schussbereite scharfe Handfeuerwaffe sowie ein Messer sichergestellt. Er wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell