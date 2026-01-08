PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0021 --Mann rastet aus und greift Polizisten an--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Hemelingen, OT Arbergen
Zeit: 	07.01.2026, 22:20 Uhr

Nach einem Streit zwischen zwei Personen am späten Mittwochabend in Hemelingen nahmen Einsatzkräfte einen 52-Jährigen fest. Der psychisch auffällige Mann wurde anschließend einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

In Arbergen geriet gegen 22:20 Uhr eine 55 Jahre alte Frau und ihr geschiedener Ehemann im gemeinsamen Haus in einen verbalen Streit, woraufhin die Frau das Haus verließ und über den Notruf die Polizei alarmierte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, verhielt sich der 52-Jährige ihnen gegenüber verbal und körperlich äußerst aggressiv. Während die Einsatzkräfte versuchten, beruhigend auf den Mann einzureden, schlug er mehrfach auf die Einsatzkräfte ein, beleidigte sie und warf einer Polizistin ein Funkgerät an den Kopf. Verletzt wurde sie dabei nicht. Die Polizisten mussten den 52-Jährigen letztendlich zu Boden bringen und ihm Handschellen anlegen. Auch im Streifenwagen beruhigte er sich nicht und versuchte, die Einsatzkräfte mehrfach anzuspucken, so dass sie ihm eine Spuckschutzhaube aufsetzen mussten.

Der 52 Jahre alte Mann stand unter Alkoholeinfluss und zeigte psychische Auffälligkeiten. Er wurde einer psychiatrischen Begutachtung zugeführt und anschließend in eine entsprechende Klinik eingewiesen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

